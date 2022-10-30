«Военкоры русской весны» сообщили о прорыве обороны ВСУ за Песками

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооружённые силы России смогли прорвать линию обороны ВСУ за населенным пунктом Пески в ДНР и продолжить наступление. По данным канала, военнослужащие ВС РФ закрепились вблизи населенного пункта Водяное и продолжают вести бои с украинскими бойцами. Минобороны не подтверждало данную информацию.

Армия России прорвала оборону ВСУ за Песками и развивает наступление. Сообщается, что наши смогли закрепиться на южных окраинах населенного пункта Водяное, расположенного севернее Песок. Атакующая тут 1-я Славянская бригада ведет активные бои с врагом, уничтожая бронетехнику ВСУ, — говорится в сообщении канала.

Также военкоры добавляют, что за последние дни вблизи Донецка были уничтожены несколько машин боевой пехоты НАТО. По их словам, все эти данные подкрепляются сводками данных ВСУ, согласно которым российские военные производили атаки под Авдеевкой.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах практически по всей линии фронта в республике. По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Ранее Пушилин заявил, что союзные войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Определенные успехи также наблюдаются на Авдеевском направлении.