Военкоры предположили, как ВСУ удалось ударить по Луганску впервые за год «Рыбарь»: ракеты по Луганску могли быть выпущены из самолета ВСУ в Славянске

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Рыбарь» предположил, что ракеты, ударившие по Луганску, были выпущены из самолета украинских воздушных сил, который находился в районе Славянска. Военкоры напомнили, что это первый удар ВСУ по городу с лета прошлого года. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские формирования впервые с лета прошлого года нанесли ракетный удар по Луганску. Вероятнее всего, для удара вновь применили Storm Shadow, выпущенные украинским самолетом из района Славянска, — говорится в публикации.

Канал уточнил, что, по предварительной информации, раздалось несколько взрывов в районе автовокзала и школы. По данным «Рыбаря», информация о пострадавших на данный момент не поступала, на месте работают чрезвычайные службы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что по Луганску, предположительно, нанесен ракетный удар со стороны позиций Вооруженных сил Украины. По его словам, прилеты зафиксированы в районе автовокзала, последствия попали на видео.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что, предварительно, Вооруженные силы Украины ударили по Луганску западными ракетами Storm Shadow. По данным собеседника агентства, об этом говорит удаленность армии противника от точки удара.