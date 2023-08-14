Военкоры показали видео боя под Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео боя у Работино. Отмечается, что разведка взяла штурмом окопы ВСУ, разгромив подразделение врага.

Как пишет канал, на Запорожском фронте наши разведчики ворвались в окопы врага, уничтожив часть боевиков, часть взяли в плен.

Также сообщается, что наступающий противник снова был разбит в ходе дерзкого рейда бойцов 58 армии.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС России атаковали укрепрайон ВСУ в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. При этом противник понес существенные потери. Часть украинских солдат взяли в плен. Атаку организовали бойцы 58-й армии.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у Работино.