Военкоры показали уничтоженную технику НАТО на Запорожском направлении «РВ» показала уничтоженную технику НАТО на Запорожском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с уничтоженной военной техникой НАТО, которую ВСУ потеряли на Запорожском направлении. На кадрах видны подбитые танки, БМП и бронемашины.

Дорога смерти ВСУ: уничтоженная НАТОвская бронетехника на Запорожском фронте. Британский танк Challenger 2, НАТОвские бронемашины, БМП и пикапы, — отмечается в сообщении канала.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее разместил видео уничтожения наступающих отрядов ВСУ российским спецназом «Осман» у населенного пункта Работино на Запорожском фронте. На кадрах зафиксирована работа расчета противотанкового ракетного комплекса.

Военный эксперт Борис Рожин до этого опубликовал видео работы установки тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки российской армии «Центр» на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как ТОС уничтожает позиции ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по хранилищам авиационных средств поражения украинских ВВС. По данным ведомства, склады находились на территории аэродрома Долгинцево, расположенного в Днепропетровской области. Также российским войскам удалось уничтожить склады с авиационным топливом.