Военкоры показали оснащение сбитого дрона ВСУ типа «крыло» Российские военные сбили дрон ВСУ типа «крыло» на Артемовском направлении

Фото: МО Украины

Военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ сбили беспилотник типа «крыло» Makeflyeasy Fighter 2430, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Инцидент произошел на Артемовском направлении.

По данным канала, на дроне установлена камера Sony A7R, которое передает изображение с качеством 4к при 30 FPS. Также БПЛА оборудован контроллером полета Pixhawk.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ ищут «слепые зоны» в российской ПВО. Он не исключил, что украинские военные заранее просчитали маршрут для 40 БПЛА, уничтоженных над Ростовской областью в ночь на 5 апреля. По словам специалиста, большую часть маршрута многие дроны могут идти на предельно малой высоте, «под лучом РЛС».