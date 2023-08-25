Военкоры объяснили, что происходит с кладбищем ЧВК «Вагнер» под Самарой Кашеварова: кладбище ЧВК «Вагнер» под Самарой оформят в единой стилистике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Территорию в поселке Николаевка Самарской области, где находится кладбище ЧВК «Вагнер», оформят в единой стилистике, сообщила военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, то, что с кладбища убрали все кресты и венки — не глумление, а работа над обустройством большого монумента. Также она выложила в Telegram фото проекта некрополя.

Кладбище на частном участке. И проект этого кладбища (2 картинка) говорят, что был разработан в компании. И никто, как я понимаю, не глумится (на 1-ой картинке кресты сложены и венки, так как начались работы по проекту) и над каждой могилой бойца будет нечто обелиска черной пирамиды с именем, номером, — пишет Кашеварова.

Такое же кладбище, по ее словам, обустроено в городе Горячий ключ Краснодарского края. Там располагается Черная часовня, которую построил бизнесмен Евгений Пригожин.

Форма надгробий, которые планируют установить на могилы участников ЧВК, также называется «зубами дракона». Они имеют форму противотанковых заграждений, которые использовали военные в зоне проведения СВО. Такие же монументы устанавливают на могилах «вагнеровцев» в других регионах.

24 августа в Сети появилась видеозапись мужчины в футболке ЧВК «Вагнер», который называет себя военным в отставке. Он заснял площадку кладбища, освобожденную от крестов и венков, засыпанную щебнем. Он возмутился, что по могилам ездит трактор.

В январе бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об открытии кладбища ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае на окраине станицы Бакинская. На тот момент там имелось уже 93 захоронения.