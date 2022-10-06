Военкора RT ранили во время съемок в ДНР Военкор RT Филатов получил легкое ранение в бок во время съемок в ДНР

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

RT сообщил о ранении военного корреспондента телеканала Андрея Филатова во время съемок в Донецкой Народной Республике. Это произошло, когда он снимал, как «штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское».

У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты. Восстановлюсь — дальше поедем работать, — сказал Филатов.

В RT сообщили, что Филатова уже ранили в августе в районе Авдеевки. Там он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.

В июне военный корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев получил ранение, попав под обстрел в Северодонецке. Журналист рассказал, что небольшой осколок польской мины прилетел ему в область локтя. Однако никакого дискомфорта он не почувствовал, так как ему помог росгвардеец с позывным Охотник, который сделал ему перевязку.

В апреле съемочная бригада Первого канала оказалась под обстрелом в Мариуполе. Корреспондент Ирина Кусенкова получила ранение. Она вместе с коллегами попала под огонь ВСУ во время подготовки нового репортажа.