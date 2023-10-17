«Входит в стадию ремиссии»: Сладков о ситуации в зоне СВО Военкор Сладков: ситуация в зоне СВО входит в стадию ремиссии

Фото: МО РФ

Активные боевые действия продолжаются в зоне проведения спецоперации, но громких новостей с передовой нет, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ситуация там «входит в стадию ремиссии», противник пытается восстанавливать силы, а российская армия ждет результатов от отечественной военной промышленности.

На кого играет время? Как считать. Противник уже начинает восстанавливать силы, растраченные в наступлении, ждет новых партий боеприпасов, которые обязательно будут. Ждут самолеты, готовят людей. Мы ждем результатов взлета нашего ВПК, — написал Сладков.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении получило неликвидные снаряды. Ссылаясь на собственные источники, он уточнил, что речь идет о боеприпасах калибра 152 мм, которые поступили на передовую без укупорки и со следами деформации. Марочко предположил, что украинским артиллеристам поставили боеприпасы, которые прежде хранились на одном из уничтоженных российскими военными складов ВСУ.

Позднее он сообщил, что командование ВСУ проводит ротацию подразделений на Краснолиманском направлении. Марочко отметил, что ВСУ перебрасывают под Красный Лиман свежие силы, в том числе штурмовиков спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он объяснил, что основной причиной ротации стали большие потери, которые понесли украинские подразделения.