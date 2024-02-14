Военкор заявил, что ВС РФ перерезали главную дорогу в Авдеевке Коц: ВС РФ перерезали в Авдеевке главную дорогу

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России перерезали в Авдеевке главную дорогу, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, речь о транспортной артерии, соединяющей город с Авдеевским коксохимическим заводом и ведущей на запад. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Авдеевке ВС РФ, опять же по данным противника, перерезали главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад — на Индустриальный проспект, — пишет журналист.

При этом военкор напоминает о наличии еще южной дороги на Северное. Также, по его словам, ВСУ уже пробивают полевые дороги в низинах. Этим самым, отмечает Коц, противник намекает на «нежелание оставлять Авдеевку».

[Главком ВСУ Александр] Сырский, кстати, в своем недавнем интервью говорил, что готов отводить войска ради сохранения жизней солдат. Вот и посмотрим, как на деле ему удастся отмыться от имиджа Мясника, — заключает репортер.

О готовности оставлять позиции ради сохранения жизней солдат Сырский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF. По его словам, жизни людей являются «главной ценностью». При этом Politico пишет, что под командованием Сырского войска несли большие потери. Военные даже дали ему «ужасное прозвище Мясник». Собеседник издания из числа украинских офицеров рассказал, что Сырского называют и Генерал 200.