Военкор заявил, что Трепова должна быть благодарна суду за 27 лет тюрьмы Военкор Поддубный: Трепова должна быть благодарна гуманному отношению суда

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова

Приговоренная к 27 годам тюрьмы по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова должна быть признательна гуманному отношению суда к женщинам, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, будь на месте девушки мужчина, наказание было бы строже.

Исполнитель теракта, в результате которого был убит Владлен Татарский и ранены более 20 человек, должна быть крайне признательная гуманному отношению российского правосудия к женщинам. На ее месте мужчина бы получил значительно больше и строже, — сказал Поддубный.

Ранее на приговор Треповой отреагировал военкор Александр Коц. По его мнению, девушке, которая убила журналиста Владлена Татарского и покалечила несколько десятков человек, дали слишком маленький срок. Кроме того, отметил Коц, девушка действовала в интересах противника. Он добавил, что у Треповой и подобным ей не должно быть права на условно-досрочное освобождение.

Также не согласился с приговором суда военный корреспондент Юрий Котенок. Он выразил мнение, что Трепова заслужила пожизненный срок. Котенок убежден, что самый суровый приговор должен стать маркером за такие преступления.

Журналист допустил, что Запад попытается обменять и «убрать» девушку. По его мнению, уже «идет романтизация и оправдание» действий Треповой.

Вынесенный Треповой приговор стал одним из самых строгих для женщины в истории России. Пожизненное заключение законом не предусмотрено.