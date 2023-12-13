Военкор высмеял выводы американцев о потерях Минобороны РФ в СВО

Военный корреспондент Александ Коц высмеял репортаж CNN, в котором сообщалось о 87% потерь Минобороны РФ от общего количества сухопутных войск. Он также привел в пример из сообщения американского СМИ о двух «ликвидированных» третях танков, предположительно, имевшихся у Минобороны РФ до начала специальной военной операции на Украине.

По оценкам документа, которое приводит американское СМИ, из 360 тысяч военных, вошедших на Украину, Россия потеряла на поле боя 315 тысяч. Из 3500 танков потеряно 2200. Также было уничтожено 4400 из 13 600 БМП и БТР, что составляет 32% потерь. По состоянию на конец ноября РФ потеряла более четверти своих запасов техники сухопутных войск, существовавших до вторжения.

Интересно, если почти 90 процентов наших Сухопутных войск разгромлены, то что за неведомая армия сегодня держит 1000-километровый фронт и наступает сразу на нескольких направлениях? Наверное та же, которая по словам Зеленского в 2023-м «не взяла ни одного поселка», — написал репортер.

Коц ранее разместил видео, как военнослужащий выпускает снаряд так, чтобы он упал между двумя автомобилями, в результате чего взрываются оба. По словам военкора, видео снято на Краснолиманском направлении.