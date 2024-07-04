«Не нужен, как и Украина»: военкор о бегстве ВСУ из микрорайона Часова Яра Руденко: ВСУ отступили из микрорайона Канал, потому что им не нужен Часов Яр

Фото: МО Украины

Репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале прокомментировал выход Вооруженных сил Украины из микрорайона Канал в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики, который официально подтвердили в ВСУ. Он отметил, что не только микрорайон, но и сам населенный пункт не нужен украинским войскам. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Спикер группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что удерживать его было «нецелесообразно», а украинские позиции там были разрушены. Да и сам Часов Яр им не нужен, как и вся Украина, — написал Руденко.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения российской армии установили полный контроль над районом Новый в городе Часов Яр. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

До этого российское военное ведомство опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». Украинские силы лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившихся на ремонте. Позже стало известно, что силами ПВО были сбиты еще два самолета — МиГ-29 и Су-27.