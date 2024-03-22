Военкор увидел странности в «походе ВСУ на Белгород и Курск» Руденко: как-то странно ВСУ сходили на Белгород и Курск

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Украина после атак на российские регионы столкнулась с энергетическими проблемами во многих крупных городах, лишилась солдат и военной техники, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он называет «поход ВСУ на Белгородскую и Курскую область» странным.

Как-то странно ВСУ сходили на Белгород и Курск... Украина после этого похода лишилась энергетики во многих крупных городах, а ВСУ — четыре тысячи солдат и пару сотен единиц техники, — обращает внимание журналист.

Утром в пятницу, 22 марта, власти Харькова сообщили о 15 взрывах в городе и поражении объекта критической инфраструктуры. Уточнялось, что Харьков фактически остался без электричества. Взрывы также прозвучали в Днепре и в Хмельницкой области, где также остался без света ряд населенных пунктов, в том числе Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

Позже блогер Юрий Подоляка уточнил, что ВКС России в ночь на 22 марта нанесли самый мощный удар по Украине . По его словам, целями были объекты на правом берегу Днепра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российское подполье в Харькове уточнило, что ракетные удары пришлись по местному танковому заводу и двум ТЭЦ. Отмечается, что под поражение могли попасть офицеры ВСУ, которые планировали атаки на российское приграничье. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.