Военкор удивился словам Зеленского про лояльность крымчан Военкор Коц: Зеленский недооценивает желание крымчан оставаться в России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не прав, когда заявляет, что крымчан будет победить проще, чем жителей Донбасса, поскольку в Крыму не было десяти лет боевых действий, написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил про «каменный век», который царил на полуострове в составе Украины и про многочисленные удары по территории региона.

Зеленский считает, что крымчан будет победить проще, чем жителей Донбасса. С чего вдруг жители Крыма, даже те, у кого родные не воюют в СВО, захотели бы вернуться в лоно неньки? Может быть они забыли, как им перекрывали воду и электричество? Или вместо трех государственных языков захотели один, и тот — неродной. Или снова захотелось в «каменный век» без новых дорог, школ, парков, детских площадок, больниц? — пишет Коц.

Он также напомнил, что у служащих 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, 126 бригады береговой охраны, батальонов «Таврида» и «Крым» есть родственники в Крыму. Кроме того, по мнению военкора, севастопольцы не забудут потопленный флагман «Москва» и разбитый штаб Черноморского флота.

Поэтому, чья бы ментальность мычала, а Зеленского — молчала, — резюмировал Коц.

Украинский лидер, ранее заявил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения». При этом Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона.