Военкор Стешин сообщил о прилете по зданию МВД в Донецке

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале сообщил о прилете по зданию МВД в Донецке. По его словам, на данный момент неизвестно, удалось ли системе противовоздушной обороны перехватить снаряд. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Версии пока разнятся — ПВО что-то сбила или наоборот, не получилось. Тряхануло весь Донецк. <...> Прилетело в МВД, — написал Стешин.

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале также опубликовал видео из Донецка. По его словам, отработала система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали во двор жилого дома на Комсомольском проспекте, говорится в публикации военкора.

Ранее Стешин сообщил об уничтожении российскими военными свыше 20 единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, боестолкновение произошло при попытке украинской армии обойти Работино и вклиниться между флангами.

По противнику успешно отработали артиллерийские подразделения, добавил военкор. Также в отражении атаки Вооруженных сил Украины приняла участие российская авиация.