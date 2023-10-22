Военкор сообщил об огромных потерях ВСУ при ударе по вокзалу в ДНР Военкор Руденко сообщил об ударе по вокзалу в донецкой Константиновке

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 22 октября был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в Константиновке. По его словам, объект был атакован в момент прибытия состава с резервами и боекомплектами, враг понес огромные потери. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ночью был нанесен удар по ж/д вокзалу в Константиновке (временно оккупированная территория ДНР). Поражение было нанесено в тот момент, когда на станцию прибыл состав с резервами и БК. Говорят, у врага очень много убитых и раненых, — написал Руденко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали топливную цистерну на таможенном посту в Брянской области. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения зафиксированы не были. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Также сообщалось, что тяжелые огнеметные системы группировки войск ВС России «Запад» нанесли удар по скоплению бойцов украинской армии в укрытиях. По словам начальника пресс-центра Сергея Зыбинского, 68-я егерская и 32-я механизированная бригады ВСУ были атакованы в районе населенного пункта Сергеевка.