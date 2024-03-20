Военкор сообщил об относительном затишье под Донецком Военкор Сладков: под Донецком пока относительно тихо

Фото: МО РФ

Под Донецком пока относительно тихо, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, город не в полную силу, но живет. Работают магазины, рестораны, парикмахерские, больницы и фитнес-клубы.

У нас под Донецком пока относительно тихо, во всяком случае, привычного грохота нашей большой артиллерии я не слышу. <...> Люди здесь стойкие, никаких излишних волнений не проявляют. Бросается в глаза утроенное количество магазинов, продающих камуфляж, бронежилеты и военную экипировку, — сообщает журналист.

Тем временем противник пытается растянуть фронт на Белгородском направлении, считает военкор. По его словам, ВС РФ включаются в эту инициативу и расширяют свои боевые интересы на Сумском направлении.

Типа хотите отвлечь наши силы с Харьковского направления на Белгородское? Ну тогда мы оттянем ваши силы на соседнее, Сумское направление. Нас они не переиграют, — заключает он.

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен второй снаряд. По данным МЧС, личный состав успел спуститься в укрытие. Когда угроза миновала, они отказались от госпитализации и вернулись в подразделение.