Военкор сообщил о взятии ВС РФ очередного населенного пункта в зоне СВО Военкор Руденко: бойцы ВС РФ взяли село Уманское в Донбассе

Фото: МО РФ

Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России смогли взять под контроль село Уманское Донецкой Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, бойцы также успешно провели зачистку окрестностей населенного пункта. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

За время СВО эта бригада освободила десятки населенных пунктов и считается одной из самых результативных за все время боев, — подчеркнул военкор.

Ранее Андрей Руденко сообщал, что российские войска отбили контратаку Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. По его словам, группировка ВС РФ «Отважные» уничтожила боевую машину M2 Bradley и ликвидировала высадившихся из нее солдат. Прибывшие на подмогу украинские бойцы не смогли забрать своих сослуживцев и бросили их, добавил журналист.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. В ведомстве уточнили, что также были разгромлены плавсредства противника.