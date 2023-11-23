Военкор сообщил о раненых детях в ДНР из-за обстрелов ВСУ Военкор Руденко: три ребенка получили ранения при обстреле ВСУ ДНР

Фото: МО Украины

Три ребенка получили ранения при обстреле ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Он добавил, что еще несколько человек пострадали при обстреле самого Донецка.

Осколочные ранения получили два мирных жителя и мальчик 2010 г. р. в результате ракетного обстрела Петровского района г. Донецка. В Кировском районе г. Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вблизи с продуктовым магазином ранения получили две девочки 2009 г. р. и женщина 1982 г. р. Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Центрально-городского района Горловки ранения получил один мирный житель, — написал Руденко.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарный расчет в Донецке. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, когда сотрудники МЧС тушили бензовоз. Пострадали четыре человека.

22 ноября украинские войска атаковали с помощью беспилотников группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области. Борис Максудов, один из корреспондентов «России 24», был ранен. Журналиста эвакуировали в медучреждение Минобороны. Позже стало известно, что он скончался.

В начале ноября оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что при обстреле района погибли два человека и еще 12 получили ранения. По его словам, в числе пострадавших трое журналистов и два сотрудника МЧС.