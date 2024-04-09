Военкор сообщил о смерти американского наемника в зоне СВО Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован американский наемник Седрик Хэмм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский наемник Седрик Чарльз Хэмм ликвидирован в зоне СВО, заявил военкор Александр Поддубный. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, уроженец штата Техас приехал на Украину пару месяцев назад.

Военнослужащего, по словам журналиста, ликвидировали в районе Часов Яра. Мужчине было 26 лет, он был ветераном армии США.

На Купянском направлении до этого ликвидировали наемника из Германии Рене Мюллера, воевавшего на стороне Украины, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале. Известно, что военный родом из Лейпцига. На Украину он прибыл больше года назад, оставив жену и шестилетнего сына. Также Вооруженные силы РФ ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.

Кроме того, стало известно, что на европейских кладбищах продолжает расти количество могил, где похоронены воевавшие на Украине наемники. Новые захоронения появляются в Польше, Франции и других странах Европы.