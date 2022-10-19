Военкор сообщил о раненных в результате обстрела ВСУ в Белгородской области Военкор Поддубный сообщил о раненых в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. По словам журналиста, в результате инцидента есть раненные.

Под обстрел ВСУ попало Шебекино Белгородской области. Есть раненные. Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, — написал Поддубный.

По словам военкора, в настоящее время обстрел продолжается.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента пострадал мужчина и женщина — у первого диагностировано ранение грудной клетки. Обоим оказывается медицинская помощь.

Глава региона отметил, что прилеты пришлись по торговому центру — посечены оказались окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки. Кроме того, удары нанесли по физкультурно-оздоровительному комплексу — там поврежден надувной купол.

Утром губернатор Белгородской области сообщил, что в один из объектов инфраструктуры в центре региона попал снаряд. Гладков подчеркнул, что сильных разрушений не было зафиксировано. О пострадавших также не сообщалось.