Появилось видео последствий удара по базе ВСУ в Славянске Котенок: ВС РФ ударили по базе ВСУ в керамическом цехе Славянска

Фото: t.me/UA_National_Police

Российские войска нанесли удар по недействующему керамическому цеху в Славянске, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, объект использовался бойцами ВСУ в качестве пункта временной дислокации.

Как уточнил журналист, украинскую базу атаковали в ночь на 27 января. В социальных сетях, по информации военкора, писали о большом количестве машин скорой помощи, которые выехали к цеху после удара, полностью уничтожившего сооружение.

Ранее военкор Александр Сладков опубликовал кадры удара БПЛА Вооруженных сил России по боевой машине ВСУ. Внутри находились солдаты Сил специальных операций. Российские бойцы атаковали противника на Херсонском направлении.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пулеметной точки ВСУ. На кадрах можно увидеть момент поражения огневой позиции противника.

Также стало известно, что экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены и полет прошел в штатном режиме.