«Удар был ожидаем»: военкор Сладков о ночной атаке ВСУ на Севастополь Военкор Сладков назвал атаки ВСУ на Севастополь ожидаемыми

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Дым от пожара на южной площадке Севморзавода

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские объекты в Севастополе была ожидаемой, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он считает, что Киев таким образом демонстрирует свои новые ударные возможности, которые поддерживаются извне так, чтобы потенциал ВСУ «провально не падал».

Самая неприятная информация за последние месяцы (удары ВСУ по объектам в Севастополе. — NEWS.ru). Но если разобраться, то ожидаемая <...>. Что это? Демонстрация новых возможностей противника? Ну да. Но главный вопрос в другом: почему сейчас и почему ЧФ (Черноморский флот. — NEWS.ru)? Я думаю, что противника снабжают так, чтоб его потенциал провально не падал, это тревожно, но ожидаемо, — пишет журналист.

Сладков уверен, что силы ВСУ, предназначенные для контрнаступления, заканчиваются. Однако прекратить его из-за «приказов Запада» Киев не может. Такими ударами украинские власти «зовут в наступление» российские силы, считает он.

Удары именно по объекту Черноморского флота России он объясняет двумя причинами: тем, что Запад считает полуостров украинским, и серьезной ролью флота в будущей активизации России на поле боя.

ВСУ атаковали российские объекты в Севастополе в ночь на 13 сентября. По данным Минобороны, два корабля Черноморского флота, находившиеся на ремонте, получили повреждения. Всего ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет, семь из них удалось сбить.

Также сообщается об атаке тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Они все уничтожены.