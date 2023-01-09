Военкор Руденко сообщил о гибели начштаба спецназа Украины под Соледаром

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Начальник штаба подразделения спецназа погранслужбы Украины Юрий Юрчик был убит вблизи Соледара, об этом сообщил репортер ВГТРК, военкор Андрей Руденко в Telegram. По его словам, военный был ликвидирован при помощи артиллерии.

В районе Соледара ликвидирован полковник Юрий Юрчик. Уничтоженный старший офицер был начальником штаба подразделения специального назначения погранслужбы киевского режима. Украинский полковник был уничтожен в результате артиллерийского удара, — написал Руденко.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в районе Артемовска (российское название Бахмута) был убит участник Майдана, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Гаврилюк. Позднее сам Гаврилюк опроверг информацию о гибели и уточнил, что в боях умер не он, а его брат, который служил в теробороне.

Штаб теробороны ДНР 9 января сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал Соледарское и Бахмутское направления одним из самых сложных участков фронта и заявил, что оборона там будет усилена.