Военкор Руденко показал кадры уничтожения внедорожника с командиром ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

В Сети появились кадры уничтожения внедорожника ВСУ российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор», видео опубликовал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. По его словам, в момент удара в машине находился командир украинского подразделения вместе с другими военнослужащими.

На кадрах видно, как на припаркованный внедорожник падает снаряд, после этого на месте удара разлетаются осколки.

Ранее Минобороны России показало видео пуска ракеты расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер». Ее целью стал объект военной инфраструктуры украинских войск в зоне проведения военной операции.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня «Ураган» по украинской технике. На видео видно, как наносятся удары по позициям ВСУ. По словам наводчика расчета с позывным Гром, в зоне СВО действовать надо мгновенно, иначе при обнаружении противником тот может открыть огонь раньше.

Также ведомство показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам.