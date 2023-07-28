Военкор Руденко опубликовал видео уничтожения позиций ВСУ Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Северском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по позициям ВСУ на Северском направлении, рассказал на своем канале в Telegram репортер Андрей Руденко. По его словам, украинские позиции были уничтожены 88-й бригадой Южной группировки войск. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, что удары наносятся как крупнокалиберными боеприпасами, так и меньшими снарядами.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Северс и Серебрянка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Атака производилась управляемыми боеприпасами УПАБ-500. Кроме того, российские вертолеты уничтожили скопления живой силы противника в районе Курдюмовки и Клещеевки.

В ведомстве также заявили об уничтожении танков и других типов бронированных машин противника на Запорожском направлении. Отражение атаки позволило пресечь попытку ВСУ подвезти резервы в район Приютного. В ходе боевых действий также были уничтожены реактивная система залпового огня и опорный пункт Вооруженных сил Украины. В Хмельницкой области нанесен удар по складу с авиационным топливом, объект был успешно поражен.