Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по позициям ВСУ на Северском направлении, рассказал на своем канале в Telegram репортер Андрей Руденко. По его словам, украинские позиции были уничтожены 88-й бригадой Южной группировки войск. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, что удары наносятся как крупнокалиберными боеприпасами, так и меньшими снарядами.
Представители Министерства обороны России ранее заявили, что ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Северс и Серебрянка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Атака производилась управляемыми боеприпасами УПАБ-500. Кроме того, российские вертолеты уничтожили скопления живой силы противника в районе Курдюмовки и Клещеевки.
В ведомстве также заявили об уничтожении танков и других типов бронированных машин противника на Запорожском направлении. Отражение атаки позволило пресечь попытку ВСУ подвезти резервы в район Приютного. В ходе боевых действий также были уничтожены реактивная система залпового огня и опорный пункт Вооруженных сил Украины. В Хмельницкой области нанесен удар по складу с авиационным топливом, объект был успешно поражен.