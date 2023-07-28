Военкор Руденко опубликовал кадры прилета ракеты по центру Донецка

Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Военкор Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видеокадры удара ракеты по центральной части Донецка. По его словам, на кадрах видно, что в этом месте нет военной техники и даже намека на военную базу. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Удар был нанесен примерно в 18:05. В это время люди возвращаются домой с работы, а рядом самая крупная транспортная развязка в городе. Рядом находится МВД, но сотрудники полиции не являются военными, они обеспечивают порядок в республике и точно не являются военным объектом. Это террор в чистом виде, — написал военкор.

Руденко ранее разместил видео из Донецка, отметив, что отработала система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали во двор жилого дома на Комсомольском проспекте.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об ударе ракеты ВСУ по площади Дзержинского в Ворошиловском районе. По его словам, в том месте, куда прилетел снаряд, находятся две больницы, торговый центр и транспортная развязка.

Ранее по факту ракетного удара ВСУ по Таганрогу было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. По данным Минобороны России, 28 июля украинские войска выпустили по городу ракету зенитного комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Она была сбита средствами ПВО, в результате падения обломков есть пострадавшие среди мирных горожан, повреждены дома и здания.