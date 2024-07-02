Военкор рассказал об истории применения тактики ВС РФ под Торецком Коц: «тоннельная» тактика ВС РФ применялась еще в Красной армии

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Тактика с использованием подземных тоннелей, которую подразделения Вооруженных сил России с успехом применяли в Авдеевке и под Торецком, не является каким-то новым изобретением, написал у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, эта тактика применялась еще бойцами Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом военкор прокомментировал высказывание украинского эксперта Алексея Куща, который заявил, что РФ может использовать военных КНДР для создания подземных тоннелей, поскольку никто не может «копать лучше корейцев». В ответ журналист отметил, что еще в Сирии наблюдал серьезные подземные сооружения, созданные различными боевиками.

Я бывал там в этих впечатляющих подземных городах с хайвеями, где пройдут грузовики. В Гуте, Джобаре, Думе, Хан-Шейхуне, — написал Коц.

При этом он указал, что данная тактика применялась еще штурмовиками-красноармейцами, в частности в ходе Сталинградской битвы. Он напомнил про полевой устав Красной армии, в котором от командиров штурмовых групп требовалось, в частности, «активно использовать подземное пространство для боевого обеспечения наступающих».

Так что многое новое, это хорошо забытое старое, — заключил военкор.

Ранее Александр Коц заявлял, что населенные пункты Новопокровское и Степовая Новоселовка, контроль над которыми Вооруженные силы России, по данным Минобороны РФ, установили 1 июля, позволят российской армии приблизиться к Купянску. Также благодаря этому ВС РФ смогут отодвинуть фронт еще дальше от Донецка, считает журналист.