Военкор рассказал о рекорде российской ПВО Сладков: ни один вражеский объект не проник в Брянскую область с октября

Фото: МО РФ

Ни один вражеский объект, будь то дрон или ракета, не проник на территорию Брянской области с октября прошлого года, обратил внимание в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, все были сбиты или приземлены. Такой результат он назвал рекордным.

Брянск. Трехмесячный рекорд. Ни один вражеский объект (дрон, БПЛА, ракета) не сумел проникнуть на территорию Брянской области с начала октября прошлого года. Это большой результат боевой работы ПВО Западного Военного округа и ПВО страны (отдельный род войск), — отмечает журналист.

Вечером 8 января российские средства ПВО сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Кроме того, была перехвачена переоборудованная для поражения наземных целей украинская ракета С-200 над Белгородской областью.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, как защитить Белгород от обстрелов ВСУ. Для этого нужно оттеснить противника от линии боевого соприкосновения более чем на 15 километров. При этом, по его словам, для защиты города также необходимо взять Харьков, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России в 2024 году могут как раз и сосредоточиться на создании полосы безопасности на границе с Украиной. По его словам, она поможет защитить Курск, Брянск, Белгород и другие пограничные населенные пункты РФ.