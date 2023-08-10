«Сумеречная зона»: военкор о территории между Соледаром и Лисичанском Стешин: между Соледаром и Лисичанском уничтожена почти вся инфраструктура

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В населенных пунктах между Соледаром и Лисичанском нет света, дорога, жилые постройки полностью уничтожены, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале. По его словам, более-менее уцелел лишь поселок Нижний.

Вернулся из страшноватых мест — между Соледаром и Лисичанском. Натуральная «сумеречная зона». Света нет, дорог нет, многоэтажная застройка уничтожена на 100%. Шахта затоплена, ЛЭП минированы. Уцелел более-менее поселок Нижний. И примерно половина бывшего детского сада, — написал Стешин.

Ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате боев за Клещеевку село сильно пострадало. Политик рассказал, что от населенного пункта «практически ничего не осталось». 8 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметил, что Вооруженные силы России перешли в контратаку в районе населенного пункта Клещеевка. По его данным, российским военным удалось выбить противника с некоторых опорных пунктов, а также остановить наступление украинской армии на южном фланге. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Позднее российское военное ведомство сообщило, что ВКС РФ ударила по скоплениям ВСУ и украинской военной технике в районе Клещеевки, а также Белогоровки, Веселого, Авдеевки и Курдюмовки. До этого сообщалось, что вертолеты армейской авиации ВС РФ уничтожили боевую машину украинской пехоты в районе Клещеевки.