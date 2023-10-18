Военкор рассказал, какие цели могут поражать «Кинжалы» Военкор Руденко: «Кинжалы» могут поражать командные центры и средства ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ракетный комплекс «Кинжал» способен поражать целые командные центры, авиационные базы и системы ПВО, рассказал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Также, по его словам, этим вооружением можно уничтожать не только стационарные объекты, но и ограниченно мобильные.

Гиперзвуковой ракетный комплекс способен поражать командные центры (включая подземные), авиационные базы, системы ПВО и ПРО, а также другие важные стационарные объекты противника. С помощью «Кинжала» можно уничтожать и ограниченно мобильные цели: скопления вражеской техники и надводные корабли, включая крейсеры, фрегаты, эсминцы, авианосцы, — написал он

По словам военкора, задачу для комплекса при ударах облегчает система самонаведения. Кроме того, по некоторым данным, как пишет Руденко, «Кинжал» способен нести ядерную боевую часть.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что поручил воздушно-космическим силам (ВКС) начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Российский лидер объяснил, что такое решение было принято после того, как Соединенные Штаты Америки перебросили две авиационные группировки в Средиземное море.

Китайское издание Sohu написало, что «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью. Как отмечает газета, РФ удалось разработать новое поколение супероружия, которое может обходить защитные системы американских ракет.