Военкор рассказал, как ослабить ВСУ в Артемовске Военкор Коц: взятие под контроль дороги в Константиновку ослабит ВСУ в Артемовске

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что взятие под контроль дороги в Константиновку ослабит группировку ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут). Именно по этой трассе в ДНР украинским войскам подвозят боеприпасы и подкрепление, отметил он в беседе с URA.RU.

В данный момент идет борьба за то, чтобы перерезать трассу, соединяющую Артемовск с Константиновкой. Это основная трасса, по которой гарнизон ВСУ в Артемовске получает снабжение и через нее вывозят раненых, — пояснил Коц.

По мнению военкора, российские силы все ближе к оперативному окружению города. На его северо-восточные окраины удалось выйти после взятия под контроль Соледара. Есть продвижение и на юге, считает Коц, напомнивший о взятии под контроль Клещеевки группой «Вагнера». Артемовск фактически окружили с южной стороны, уточнил он.

Ранее командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что идут бои в восточной и южной частях Артемовска. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.