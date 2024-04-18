Военкор рассказал, чем закончился поход по минным полям для штурмовиков ВСУ Военкор Татаринов: штурмовая группа ВСУ погибла на минах по вине офицера

Фото: МО РФ

Капитан ВСУ Андрей Стефанюк завел на минные поля штурмовую группу украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. По его данным, офицер был родом из Ивано-Франковска.

Завел всю штурмовую группу на минные поля, — написал военкор.

По словам Татаринова, Стефанюк также погиб в результате взрывов. Другие обстоятельства инцидента, в том числе его место, не сообщаются.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины начали предпринимать более интенсивные попытки вернуть утраченные позиции на участке Сватово — Кременная. По его словам, противник контратакует в районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют отправить в зону военных действий на Украине настоящих тюремных головорезов. Это представители мексиканских и колумбийских наркокартелей в количестве до нескольких сотен. Отмечается, что первая партия завербованных в американских тюрьмах заключенных может отправиться в зону СВО уже этим летом.