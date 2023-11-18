Военкор раскрыл тяжелые последствия потери Авдеевки для ВСУ Военкор Сладков: потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации ВСУ

Фото: МО РФ

Потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации ВСУ, заявил у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.

Они же нам, по версии Киева, почти ровня. Воюют достойно, наступают, сопротивляются. А мы у них города забираем. Один за другим. Как же так? Пятьдесят семь государств поддерживают Украину в этой битве, и тут такой нагиб. Это еще даже не начало. Мы в гору, они под гору. Вот-вот заработают заводы тех же БПЛА. Корейская помощь (возьму на себя ответственность это написать), увеличится в разы. С началом больших успехов количество добровольцев увеличится (их и так не мало), — написал Сладков.

Он отметил, что Авдеевка — тяжелый объект. Как только на фронт пойдут новые средства артиллерийской разведки и заводских БПЛА, картина совершенно изменится, отнюдь не в пользу ВСУ, уверен военкор.

16 ноября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев сообщил, что российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет значение с тактической точки зрения.

До этого сообщалось, что подразделения российских войск прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки. Прорыв произошел вдоль железнодорожного полотна. ВС РФ пересекли городскую черту в районе авдеевского песчаного карьера и вышли к садовому товариществу «Ивушка».