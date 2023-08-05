Военкор раскрыл причины взрывов у Крымского моста Военкор Разин: Взрывы в районе Крымского моста — это работа ПВО

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Звуки взрывов в районе Крымского моста — это результат работы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Владимир Разин. Также он добавил, что мост перекрыли из-за угрозы атаки. Министерство обороны РФ пока не комментировало информацию.

Мощные взрывы, которые были слышны в районе Крымского моста — это работа ПВО. Пробка и перекрытие моста из-за угрозы атаки, как это делается обычно в последнее время. По предварительным данным мост не пострадал, ПВО успешно отработало по всем целям и не дали нацистам ударить по мосту. Пока тихо, — написал Разин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после мощного взрыва в районе Крымского моста начался пожар. Предположительно, взрыв произошел в районе населенного пункта Яковенково. При этом он отметил, что официальных подтверждений на данный момент нет.

Напомним, что Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первая произошла 8 октября 2022 года. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.