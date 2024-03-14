Раскрыты потери диверсантов ВСУ в боях под Белгородом Рожин: ВСУ не смогли попасть в Белгородскую область и потеряли 40 военных

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что украинским военным не удалось пересечь границу с Белгородской областью, в результате боестолкновений противник потерял убитыми и ранеными до 40 человек, а также военную технику. В своем Telegram-канале он уточнил, что бои все еще идут, по позициям ВСУ в глубину территории наносятся удары. Минобороны эту информацию не комментировало.

По Белгороду на 11:30. Противник с утра потерял до 40 человек убитыми и ранеными на границе + несколько единиц техники. Бои продолжаются. Перейти границу враг так и не смог, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что 14 марта на въезде в Белгород погиб мирный житель, который передвигался на автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня. В Минобороны России не прокомментировали эту информацию.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщал о розыске автомобиля Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами в Белгородской области. По информации канала, на машине дипломатические номера и логотип Красного Креста. Региональный оперштаб позднее опроверг эту информацию и добавил, что фейковые данные о проникших в регион ДРГ распространил противник.