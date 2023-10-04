Военкор призвал строго следовать задачам спецоперации, поставленным Путиным Сладков: необходимо жестко следовать задачам СВО, поставленным Путиным

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Предлагаются разные варианты решения конфликта на Украине, в том числе его заморозка, освобождение определенных городов, но российским военным нужно строго следовать задачам СВО, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, Украина должна быть подконтрольна России, также нужно освободить Харьков и Одессу.

По-моему, надо жестко следовать задачам, поставленным президентом. <...> Украина должна быть подконтрольна России, Одесса и Харьков наши, плюс Крым и Донбасс, все признанные Киевом, — написал Сладков.

Он отметил, что России необходимо расположить свои военные базы вдоль границ с НАТО, а также поставить своих советников в правительстве Украины. Военкор добавил, что в случае несогласия Киева и Запада все препятствия на пути к целям спецоперации должны быть уничтожены.

Ранее Сладков заявлял, что отношение российских военнослужащих к специальной военной операции на Украине изменилось. По мнению военкора, военные осознали, что воюют до победы и не важно, как долго продлится конфликт. Он также указал на то, что поменялось отношение генералов, которые стали чаще бывать на передовой, общаться с воинами и обращать внимание на их нужды.