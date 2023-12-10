Появилось видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ в блиндаже Военкор Руденко показал уничтожение склада боеприпасов ВСУ в блиндаже

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожение склада боеприпасов, устроенного украинскими военными в блиндаже. Он уточнил, что удар по позиции ВСУ был нанесен с беспилотника в районе Новодонецкого.

Сбросами с «птички» уничтожили склад боеприпасов в блиндаже противника, — написал Руденко.

Он пояснил, что опубликованное видео демонстрирует работу 14-й отдельной гвардейской бригады спецназа. На кадрах видно, как дрон сбрасывает боеприпас на блиндаж, а затем происходит взрыв и возникает пожар.

Ранее офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев рассказал, что самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. По его словам, операции проводились в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

До этого подразделения российской группировки войск «Восток» успешно сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское. По словам начальника пресс-службы группировки Олега Чехова, также был нарушен подвоз боеприпасов к позициям 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.