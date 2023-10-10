Военкор показал результат ударов по Авдеевке Военкор Руденко сообщил о нанесении ударов по объектам ВСУ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносятся с четырех утра. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным российского Министерства обороны, солдаты ВСУ находились в опорном пункте в районе Артемовска. Их взяли в плен в ходе штурма, проводившегося ивановскими десантниками из подразделения «Шторм».

9 октября в пресс-службе Ростеха сообщили, что Министерству обороны России была передана новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34. Это уже вторая в этом году партия, изготовленная Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) Ростеха.

До этого сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации, а также атаковали склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания ВСУ около Купянска.