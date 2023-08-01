Военкор показал момент удара двух снарядов HIMARS по Донецку Военкор Макаренко показал кадры момента удара двух снарядов HIMARS по Донецку

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Мужчина, погибший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Военкор Сергей Макаренко опубликовал в своем Telegram-канале видео с моментом удара двух реактивных снарядов HIMARS по центру Донецка. Запись была сделана видеорегистратором в одном из проезжавших мимо автомобилей. На ней видно, как вдалеке с разницей в несколько секунд прилетают снаряды, после этого улицу накрывают столбы дыма.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города попал под мощный обстрел. Он уточнил, что в результате прилетов снарядов загорелись маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, количество жертв при обстреле Донецка и Горловки составило четыре человека, еще 11 человек получили ранения.

Как сообщил позднее Telegram-канал «Рыбарь», обстрелы со стороны украинских военных продолжались весь день. По его информации, ВСУ применяют в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, по сообщению канала, ВСУ атаковали Горловку, Макеевку, Ясиноватую и пригороды Донецка: в Горловке в результате удара погиб мужчина, а в Ясиноватой после удара БПЛА оказался поврежден водоканал. Минобороны РФ об атаке не сообщало.