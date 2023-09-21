Военкор показал кадры с кладбища техники у Новомайорского Военкор Дамбиев показал кадры с кладбища техники у Новомайорского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Чингис Дамбиев опубликовал в Telegram-канале видео с поврежденной военной техникой Вооруженных сил Украины, брошенной к северу от Новомайорского. Часть подбитых бронемашин уже фигурировала в различных сводках, однако есть и ранее не замеченные образцы.

Как отмечается, кадры сняты российскими беспилотниками-разведчиками. На них видно три танка, два БМП, шесть MRAP, четыре автомобиля и другую подбитую технику ВСУ.

Дамбиев ранее показал кадры уничтожения российскими солдатами бронированной машины Mastiff британского производства. Снаряд настиг ее во время передвижения по лесополосе в районе населенного пункта Новомайорское. Машина поражена солдатами 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады морской пехоты.

Тем временем военкор Семен Пегов рассказал, как был уничтожен первый британский танк Challenger 2. По его словам, его подбила советская гаубица Д-20, используемая российскими артиллеристами. Точное попадание из 152-мм пушки помогло сбить с танка гусеницу и обездвижить его. После этого бронемашина была «добита» военнослужащими Воздушно-десантных войск РФ из противотанкового ракетного комплекса.