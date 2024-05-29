Военкор показал кадры применения фугасной авиабомбы Военкор Руденко опубликовал кадры применения фугасной авиабомбы в Урожайном

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео применения российской авиацией фугасной авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК). На кадрах, снятых с дрона, видно, как снаряд прилетает по позиции противника, после чего в небо поднимается столб дыма.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР. Там ВСУ лишились 165 бойцов, четырех машин, двух 155-мм гаубиц М777 производства США, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Как сообщил военный эксперт Борис Рожин, военнослужащие ВС РФ ведут штурм населенного пункта Карловка в ДНР. По его словам, боевые действия ведутся уже у окраин села, которое было занято украинскими войсками летом 2014 года. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

В среду, 29 мая, стало известно о прорыве российскими силами порядка 10 километров укреплений украинской армии при штурме Северного и Тоненького на Авдеевском направлении. Как рассказал командир взвода штурмовиков с позывным Призрак, из-за особенностей рельефа местности на южном фасе направления военнослужащие были вынуждены штурмовать украинские укрепления на открытой местности.