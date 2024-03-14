Военкор показал кадры из дома, поврежденного украинским беспилотником Военкор Котенок показал кадры из Новой Каховки после атаки беспилотника ВСУ

Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале кадры из Новой Каховки в Херсонской области, которую ранее атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получил многоквартирный дом. Военкор уточнил, что у постройки пробиты два межэтажных перекрытия.

Жилой дом в Новой Каховке, атакованный украинским БПЛА-камикадзе. Пострадавших нет, пробиты два межэтажных перекрытия, — сообщил Котенок.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал ехавший по дороге автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа. По его словам, в результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали с контузией.

Также Гладков сообщил, что ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ в Белгородской области, пострадали четыре человека. Ранения получили три женщины и мужчина. Им всем оказывается медицинская помощь. Он уточнил, что после прямого попадания снаряда полностью разрушен жилой дом. Повреждения также получил еще один частный дом, в нем выбиты окна, посечены фасад и забор.