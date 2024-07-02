Военкор показал кадры боев за населенный пункт в ДНР Руденко опубликовал кадры боев в ходе взятия под контроль Раздоловки в ДНР

Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео боев за населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики. Ранее о взятии под контроль села сообщало Министерство обороны России.

На кадрах можно увидеть прилеты по позициям украинских войск, снятые с беспилотника. На видео можно заметить бойца ВС РФ с российским флагом, а также водружение флага воздушно-десантных войск.

Мы разработали план по подходу скрытному. Парни зашли, противник не ожидал этого. И, получается, важный перекресток, который нам был необходим, он был взят под наш контроль. После чего пошли уже группы других подразделений, тем самым обеспечивая продвижение по населенному пункту — это 2-я штурмовая рота, — рассказал на видео российский военный.

По словам бойца, ВС РФ использовали разные огневые средства, от беспилотников со сбросами до артиллерии. Он отметил, что все подразделения при взятии села работали как единый организм, особенно похвалил работу артиллеристов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что взятие под контроль Раздоловки обеспечили бойцы подразделения Южной группировки войск. Также отмечалось, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. В целом за неделю совокупные потери украинских войск составили почти 14 тысяч человек.