Военкор показал горы трупов, брошенные ВСУ при отступлении из Горналя Военкор Поддубный показал видео с погибшими при битве за Горналь бойцами ВСУ

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале кадры работы российских войск во время освобождения Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Он также показал видео, на котором запечатлены тела ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На одном из видео показано, как военные наносят удары по немногочисленным скоплениям противника в лесном массиве. На второй записи продемонстрированы результаты российских атак: разгромленные позиции ВСУ и многочисленные тела украинских бойцов.

Ранее «Звезда» также опубликовала кадры из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, который, как утверждается, был освобожден от Вооруженных сил Украины российскими войсками. По данным телеканала, видео было предоставлено военнослужащими группировки войск «Север».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ освободили мужской монастырь в Горнале. По словам собеседника источника, сопротивление ВСУ сломлено.

Тем временем источник в российской группировке войск «Север» отметил, что ВСУ перебросили в Курскую область более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». По его словам, таким образом противник пытается удержать позиции.