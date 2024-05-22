Военкор Поддубный раскрыл значение взятия Клещеевки Военкор Поддубный: взятие Клещеевки позволит ВС России продвинуться к Часову Яру

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Взятие населенного пункта Клещеевка под контроль российских войск позволит ВС России продвинуться дальше к Часову Яру, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Бои за населенный пункт велись с 2023 года.

По словам военного корреспондента, российские силы смогли выбить противника с господствующей высоты, которую украинские военные превратили в «мощный укреп-район». В результате противнику пришлось отступить за канал «Северский Донец — Донбасс».

Освобождение Клещеевки позволит ВС РФ и далее продвигаться по направлению к Часову Яру. В самой Клещеевке продолжается зачистка, — написал Поддубный.

Минобороны РФ ранее сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли Клещеевку под полный контроль. В ведомстве добавили, что также было нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка. Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 365 военных.

До этого подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил об улучшении положения российской армии на Донецком направлении. По его словам, военные закрепились на новых позициях между Красным и Клещеевкой. Минобороны России данную информацию не комментировало.