Военкор Пегов: ВС РФ зашли в центр Соледара

Фото: dan-news.info

Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил, что ВС РФ прорвались к центру Соледара. По его словам, накануне российские силы в составе ЧВК «Вагнер» и смежных подразделений завладели населенным пунктом Бахмутское, а на следующий день они стали развивать инициативу и прорвались к центру города. В Министерстве обороны эти данные не комментировали.

На данный момент под контроль ВС РФ полностью перешел жилой массив от улицы Космонавтов до улицы Тельмана, а также половина центральной улицы Октябрьской, — написал Пегов.

Военкор уточнил, что бойцы ВСУ отошли от севера Соледара на опорные пункты, которые располагаются в районе Юрчиной горы. Также он обозначил цель ВС РФ на указанной территории: по словам Пегова, она заключается в том, чтобы перерезать трассу снабжения группировки ВСУ в Соледаре, «замкнуть оставшиеся подразделения украинцев без обеспечения и окончательно уничтожить».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.