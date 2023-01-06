Военкор Пегов: ВС РФ прорвали оборону Соледара

Фото: dan-news.info

Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил, что ВС РФ прорвали оборону украинской армии в Соледаре. По его словам, под контроль российской стороны был взят населенный пункт Бахмутское. Министерство обороны данную информацию пока не комментировало.

В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара, — написал военкор.

Пегов добавил, что в результате фланговых прорывов российской армии бойцы ВСУ были вынуждены отступать севернее центра населенного пункта. Военный корреспондент обещал в скором времени поделиться другими подробностями происходящего.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.

До этого о ситуации на Соледарском направлении докладывал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. В конце декабря он сообщал, что российские войска заметно продвинулись на этом направлении.