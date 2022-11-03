Военкор Пегов сообщил о трех пострадавших при обстреле центра Донецка

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил в Telegram-канале Wargonzo, что в результате обстрела ВСУ центра Донецка пострадали три женщины. Состояние одной из них оценивается как тяжелое. Он добавил, что граждан просят не оставаться на одном месте, поскольку прилеты продолжаются.

В результате массированного обстрела города ранены как минимум 3 человека — все женщины, как минимум одна из них в тяжелом состоянии, — написал он.

Сообщение военкор сопроводил снятым на месте событий видеороликом. По его словам, ранения получили пассажиры маршрутного такси. На кадрах виден автомобиль, у которого множество пробоин и выбиты стекла, а также процесс оказания первой помощи медиками. Пегов уточнил, что пока сложно сказать, из какого оружия наносились удары.

Пегов также опубликовал еще одно видео, на котором слышны взрывы. По его словам, прилеты могли быть в районе Университетской улицы или ее пересечения с проспектом Панфилова.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в свою очередь сообщило, что обстрелам подверглись Киевский и Ворошиловский районы Донецка. ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и приграничную территорию города 152-миллиметровыми снарядами. В штабе теробороны ДНР отметили, что повреждены многоквартирные дома, у одного перебит газопровод.