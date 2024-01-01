Военкор объяснил замысел ВСУ обстреливать мирных россиян в праздники Коц: Украина с 2014 года обстреливает мирных россиян в канун праздников

Фото: МО Украины

Практика наносить удары по мирным российским гражданам в канун праздников применяется украинскими властями с 2014 года, обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь не стал исключением, считает военный корреспондент Александр Коц. ВСУ запустили по городу именно кассетные боеприпасы, чтобы охват повреждений был шире, отметил он в своем Telegram-канале.

Украина еще с 2014 года приучила к тому, что на любые праздники от нее можно ожидать какой-то подлости — будь то религиозные или светские даты. По Донецку украинские артиллеристы ударили аккурат в полночь, сразу после обращения президента России, — написал он.

Репортер обратил внимание, что в центре столицы ДНР отсутствуют какие-либо военные объекты. Поэтому, подчеркнул Коц, «боевой целесообразности сюда бить никакой нет».

Расчет был на то, что в новогоднюю ночь здесь будут масштабные гуляния, по которым противник запустил три кассетных 155-мм снаряда и 15 ракет РСЗО, — добавил он.

Коц также подчеркнул, что решение властей города не устанавливать на центральной площади елку сберегло жизни и здоровье многих горожан, которые могли прийти туда встретить праздник. Он пояснил, что кассетные боеприпасы не способны пробивать бункеры или другие укрепсооружения, а потому целью ВСУ были именно мирные граждане в канун любимого многими праздника.

О массированном ударе по Донецку в ночь на 1 января вскоре после полуночи сообщили оперативные службы региона. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.